Trapani, Repesa: "Adesso Sassari difende meglio"

Jasmin Repesa, coach Trapani Shark: "Settimana normale di allenamenti, anche se leggermente più corta. Ci aspetta una partita molto impegnativa contro un avversario che nell'ultimo periodo sta giocando molto bene, un po' undersized ma corre bene e segna tantissimo in transizione, grazie ai suoi ottimi tiratori. Adesso Sassari difende meglio, con due giocatori di qualità arrivati nell'ultimo periodo come Rashawn Thomas, da livello Eurolega, e Briante Weber, che conosciamo dai tempi di Reggio Emilia, in cui ha fatto una stagione importante".