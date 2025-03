Trapani, Diana: "Grande desiderio di riprendere il nostro cammino"

Andrea Diana, assistant coach Trapani Shark: "Torniamo a giocare nel nostro palazzetto dopo ben 36 giorni e lo facciamo chiaramente col grande desiderio di riprendere il nostro cammino. Ci aspetta una partita sicuramente importante contro una Varese che sta chiaramente lottando per ottenere quei punti necessari per la salvezza. Sarà una squadra nuova, nel senso che hanno appena cambiato allenatore, hanno aggiunto Mitrou-Long e quindi dobbiamo essere pronti nei primi minuti di partita a capire quali sono stati i cambiamenti più importanti. Noi dobbiamo avere anche come primo obiettivo quello di limitare le palle perse in attacco, di condividere la palla e scegliere il tiro meno contestato".