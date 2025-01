I sogni di Leonardo Totè: la salvezza con Napoli e poi l'Italbasket

A un passo dalla sua seconda doppia-doppia stagionale con 17 punti e 9 rimbalzi, Leonardo Totè ha dimostrato contro Sassari quanto sia importante per il Napoli Basket. Una squadra che settimana dopo settimana sta trovando certezze e raccogliendo fondamentali punti salvezza. Merito di uno zoccolo duro, da Green e Pullen, passando per Zubcic e lo stesso Totè. Anche il lungo italiano è sempre più sicuro di se stesso: già premiato come Best ITA nel turno di Natale, il classe 1997 è sempre più dominante sotto i tabelloni. L'unico neo nel match contro la Dinamo sono i cinque falli che l'hanno fatto sedere in panchina in anticipo, ma una leggerezza che per fortuna degli azzurri non è costata cara.