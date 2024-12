Napoli, Totè: "Pullen? Un mito di questa città"

Intervistato sul Corriere dello Sport, Leonardo Totè ha parlato della vittoria di Napoli nel derby con Scafati e le prospettive della squadra di coach Valli dopo la prima affermazione stagionale: "Era ora. E oggi Napoli, che è una città fantastica sempre, appare ancora più bella. Ci siamo fatti, e abbiamo fatto ai nostri tifosi e alla società, un bel regalo di Natale. Sappiamo bene che non basta e il cammino per salvarci è tortuoso e tutto in salita. Ora abbiamo una sfida importante a Varese (sabato 28, ore 20.30) che ci attende. Dare continuità sarà il primo passo. Un inizio di stagione così complicato non lo avevo mai vissuto. Ora vediamo un po' di luce e questo dà forza, ma non è stato per niente facile. Arrivato Valli la società ha puntato sul ritorno di Zubcic e Pullen. Jacob dopo la coppa Italia dello scorso anno è diventato un mito di questa città, lo si capisce da come la gente lo ha accolto. Questa passione si è propagata in tutta la squadra e ci ha fatto bene".