Nella giornata di oggi, a Reggio Emilia, l’atleta Arturs Strautins è stato sottoposto a intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro, effettuato dal Dott. Rodolfo Rocchi in presenza del responsabile ortopedico della società, Dott. Alessandro Soldini. Il giocatore inizierà l’iter di recupero, seguito dallo staff medico del Derthona, per rientrare in campo in piena efficienza nella prossima stagione.