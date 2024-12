Tortona, finalmente Kamagate: il gigante francese torna a dominare

Un ulteriore passo di crescita per il centro di proprietà di Milano, con i tifosi dell'Olimpia che seguono i suoi progressi con grande attenzione. La sua prossima, grande sfida, è trovare la continuità necessaria per restare a questo livello, anche contro le avversarie più blasonate. "Da quest’anno sto cercando di essere più aggressivo, perché so di poter fare molto meglio - aveva raccontato ai nostri microfoni. Prima aspettavo che fossero le cose a venire da me, ora sto cercando di aggredirle e non di aspettarle. Faccio valere la mia fisicità". Ed è proprio questa fisicità che sta demolendo le altre squadre, come ammesso anche da Markovski.