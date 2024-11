TORTONA, IL PRESIDENTE PICCHI: "LA SQUADRA HA AMPI MARGINI DI MIGLIORAMENTO"

Intervistato da Maurizio Neri su “Il Piccolo – Alessandria”, il presidente della Bertram Derthona Tortona, Marco Picchi, ha parlato del successo della sua squadra in BCL contro il Benfica: “Anche a me piacerebbe vincere tutte le partite e magari farlo con 30 punti di scarto. Ma la verità è che per il secondo anno a fila, dopo quattro giornate di Bcl, siamo imbattuti. La volontà del club è quella di proseguire nel percorso europeo anche se sappiamo che questo toglie energie fisiche e mentali in campionato. Noi restiamo convinti della nostra scelta, anche in previsione dell'apertura della Cittadella. Per questo abbiamo affrontato la Bcl con grande impegno, ottenendo risultati eccellenti. Contro una corazzata come Manresa ci giocheremo lo spareggio per le Top 16. Possiamo dire che il primo step è centrato. La stagione è lunghissima e la squadra ha ampi margini di miglioramento. Dobbiamo essere molto ottimisti".