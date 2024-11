TORTONA, DE RAFFAELE: "VENIAMO DA UN PERIODO MOLTO, MOLTO DURO"

"Brescia ha un roster di tutto rispetto, sta giocando una pallacanestro molto fluida, soprattutto offensivamente, con tantissimi punti nelle mani come fatto vedere nell’ultima partita a Cremona", dice il coach Walter De Raffaele. "Sarà molto importante l’idea di avere una difesa solida, soprattutto nel contenere l’uno contro uno e nel sapere che non ci sono soltanto Bilan e Della Valle ma tanti altri giocatori che possono far male. Veniamo da un periodo molto, molto duro – continua l’allenatore tortonese – con 4 trasferte nelle ultime 6 gare. Sapevamo che questo era un rischio facendo le coppe, quindi c’è anche un periodo di adattamento da parte di giocatori che non hanno fatto mai fatto il doppio impegno, sia che si tratti di italiani, sia che si tratti di stranieri che abbiamo preso in estate. Così come c’è da tenere in conto il percorso di giocatori americani che devono entrare completamente in questi ritmi, nella conoscenza dei giocatori all’interno di un gruppo squadra, visto che abbiamo investito su rookie per il nostro campionato e arrivati da campionati diversi. Tutto questo ha influito e quindi c’è molto carico in queste settimane".