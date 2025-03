Tortona, De Raffaele: "Settimana super con tre vittorie"

“Sono convinto che sia una vittoria molto ma molto pesante, primo perché chiude una super settimana con tre vittorie, con il relativo dispendio di energie, secondo perché ottenuta contro un’avversaria che sapevamo avesse cambiato faccia e che c’ha messo in difficoltà per tutta la gara”, è il commento del coach Walter De Raffaele. “Varese adesso è diventata molto più dura, tosta, con tanto talento che ha sempre avuto, sono stati veramente bravi, ma del resto chi pensa che d’ora in poi possano esserci gare facili è un illuso. Noi l’abbiamo ripresa con grande merito dei giocatori, si può dire qualsiasi cosa su questa squadra ma non che non sia un gruppo che vuole sacrificarsi, perché al di là degli adattamenti è una squadra che trova energie da chiunque. Ora cerchiamo di recuperare energie, ma sono molto contento per i tifosi e i nostri giocatori”.