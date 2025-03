Tortona, De Raffaele: "Partita di alto livello su un campo difficile: abbiamo giocato da squadra"

Il coach della Bertram si gode la vittoria sul parquet di Scafati. “Abbiamo giocato una partita di alto livello su un campo storicamente difficile, dopo la vittoria fatta in coppa chiudiamo quindi un’altra ottima settimana. La cosa che mi rende più felice è come tutti siano stati coinvolti, quanto e come la squadra stia giocando da squadra, condividendo sempre la palla in attacco cercando un passaggio in più e aiutandosi poi difensivamente in modo molto deciso. Un successo pesante, continuiamo questo marzo così pieno di impegni, tra tre giorni ci aspetta l’AEK Atene per una sfida assai dura”.