Tortona, De Raffaele: "Non molliamo mai, è nel nostro DNA"

Entusiasmo in casa Bertram dopo il successo sul campo di Brescia, così analizzato da coach Walter De Raffaele: "“Voglio fare i complimenti ai miei giocatori perché abbiamo giocato una partita difficilissima in casa della prima in classifica dopo una settimana di diverse partite da dentro e fuori. Il mio timore su un impatto di energia non al massimo si è materializzato nel nostro primo tempo giocato sottotono. Ma il Dna di questa squadra è non mollare mai e stavolta proprio con quei giocatori che dopo un primo tempo giocato in modo modesto sono cambiati completamente, come Baldasso e Gorham, con citazione doverosa anche per Candi che ha fatto una gara importante. Era difficile venire qui, l’abbiamo fatto anche ribaltando la differenza canestri nel punteggio finale ma questo è un dato che al momento conta poco. Siamo molto contenti perché potevamo anche disunirci e invece abbiamo ribaltato tutta la situazione a nostro vantaggio”.