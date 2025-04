Tortona, De Raffaele: "Impossibile chiedere di più alla mia squadra"

“Al cospetto di un’avversaria di così alto livello, credo che onestamente fosse impossibile chiedere di più alla mia squadra, per le condizioni in cui siamo in questo momento, palesi e non palesi a livello fisico”, è il commento di coach Walter De Raffaele. “Abbiamo provato a resistere in tutti i modi, bene nei primi due quarti, male l’inizio della ripresa, poi siamo rientrati, però c’è sempre mancato qualcosa, una palla persa, una mancata esecuzione, una difesa solida. Mentre loro nel momento decisivo hanno fatto uscire fuori tutto il talento di una squadra profonda costruita per vincere. Contro un’avversaria così non puoi permetterti di regalare niente, tutti erano chiamati a fare una prova di livello superiore”.