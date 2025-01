Treviso, Torresani: "Stagione in linea con le aspettative"

Il sito di Legabasket riporta alcune dichiarazioni di David Torresani, play della Nutribullet Treviso, intervenuto durante un evento con uno degli sponsor della squadra veneta: "Quando coach Vitucci mi manda in campo, la mia sfida è dimostrare di poter stare con continuità a questo livello, cercando di fare tutto quello che posso per dare una mano. Dal punto di vista tecnico devo migliorare tante cose: palleggio, passaggio, letture. Per farlo parlo, oltre ad allenarmi, mi confronto con i compagni più esperti e con lo staff tecnico. Devo anche mettere su qualche chilo: la fisicità della Serie A è ben superiore a quella delle giovanili. Il sogno? Arrivare a giocare in Eurolega o in NBA e far parte della nazionale, magari vincendo pure qualche competizione. Rendimento di Treviso? Stiamo facendo una stagione in linea con le aspettative. Perdere 3 partite di fila in un campionato di 30 giornate può capitare. Siamo ampiamente a regime, anche se, naturalmente, non siamo mai contenti e vogliamo far sempre meglio. Di sicuro, cerchiamo di mantenere sempre equilibrio nell'analizzare le situazioni, non farsi prendere dal panico, affrontare le criticità senza ritenere che siano irrisolvibili".