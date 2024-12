Baldasso premia Tortona: "Bravi a reagire. Trento? Gira alla perfezione"

Baldasso è reduce da un'ottima prestazione contro Pistoia. Eppure per la guardia nata a Torino non è abbastanza: "Penso che si possa fare ancora tanto di più. È stata una partita in cui ho trovati tiri più semplici e quindi sono riuscito a “entrare” meglio. Mi sento che si può far meglio, che si può andare molto meglio in questo campionato. Si possono fare ancora tanti passi in avanti, sia dal punto di vista tecnico che da un punto di vista tattico. Possiamo essere una squadra migliore, posso dare una mano in più a questa squadra, per cui questo rimane il mio obiettivo da inizio anno".