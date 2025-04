Venezia, Tessitori: "Siamo sereni e tranquilli, lo si vede in campo"

Intervistato dalla stampa veneta, il capitano dell'Umana Reyer Venezia ribadisce l'ottimo momento di forma orogranata, culminato con la vittoria su Tortona e con l'ingresso in zona Playoff di LBA: "È una grande vittoria di squadra, un match molto solido da parte di tutti. Siamo stati bravissimi a rimanere calmi in ogni situazione e, con i consigli tattici dello staff, siamo riusciti a correggere qualche difficoltà incontrata in difesa. È venuta non solo un'altra vittoria, ma siamo anche riusciti a rovesciare lo scarto con Tortona (89-82 per i bianconeri all'andata, 94-82 per i lagunari al ritorno, nda). Playoff? Dopo 4-5 giornate in cui non è cambiato nulla nelle posizioni in classifica, da domenica siamo finalmente dentro. È il risultato del lavoro che stiamo facendo da settimane in allenamento. Il tecnico ci sta aiutando moltissimo a migliorare, siamo sereni e tranquilli, lo si vede anche in campo. La prima stagione da capitano? Uno dei miei compiti è anche quello di aiutare i miei compagni a dare il massimo. Ci sto provando, con alti e bassi: con il mio fisico non è facile mantenere la condizione ottimale per tutta la stagione".