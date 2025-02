Milano, Suigo: "Mi piacerebbe fare un anno al college"

Sulle pagine del Corriere dello Sport, il lungo classe 2007 dell'EA7 Emporio Armani Milano ha raccontato le sensazioni della prima vera annata tra i professionisti, dopo l'esordio in prima squadra nella scorsa stagione. Così Luigi Suigo: "Quando a 18 anni sei alto 220 centimetri sai di essere diverso. Non puoi non accorgertene, soprattutto quando sei un adolescente e inizi a crescere così in fretta. Avere questa statura mi permette di avere più possibilità rispetto a un altro ragazzo della mia età, la vivo come una grande fortuna. Però a parte il fisico mi sento un ragazzo come tanti altri. Ho gli stessi sogni e le stesse ambizioni di tutti... Primi punti in LBA (28 gennaio 2024 vs Sassari)? È stata un'emozione indescrivibile. È successo tutto molto in fretta, negli ultimi istanti di partita. Di solito quando stai vincendo di 15, gli ultimi secondi della partita sono una formalità. Si aspetta solo il suono dell'ultima sirena per salutare i tifosi e tornare negli spogliatoi, ma proprio in quel momento, Nikola Mirotic mi ha detto di iniziare a correre. Non so cos'è successo ma ad un certo punto mi sono ritrovato con la palla tra le braccia, ho tirato e ho sentito la gente esultare. Non lo dimenticherò mai. Il mio sogno è riuscire ad arrivare in NBA ed essere scelto tra le prime 15 al Draft. In realtà è un po' il sogno di tutti, me ne rendo conto... Non so ancora come raggiungerlo ma sicuramente mi piacerebbe fare un anno di college negli Stati Uniti. Andare al college ti offre una grande opportunità per il futuro in ottica NBA".