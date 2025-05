Monaco, Spanoulis: "Vinto come vince una grande squadra"

Intervistato da EuroLeague TV a pochi minuti dal 68-78 con cui il suo Monaco ha sconfitto l'Olympiacos nella seconda semifinale di Abu Dhabi, il coach greco ha commentato così: "Abbiamo vinto come vince una grande squadra. Olympiacos? Per me è come giocare contro la mia famiglia. Non è stato facile ma ho cercato di concentrarmi per 40', i miei giocatori hanno fatto un ottimo lavoro. Dobbiamo rimanere concentrati e fare cose diverse, perché il Fenerbahce è una squadra diversa dall'Olympiacos. Dobbiamo dimenticare questa vittoria e prepararci per la prossima partita".