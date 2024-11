Come riportato da Sport24, la dirigenza del Monaco e Vassilis Spanoulis si sarebbero incontrati a Salonicco. La società monegasca avrebbe acconsentito alla richiesta di Spanoulis di mantenere salda la posizione come CT della Grecia in contemporanea: gli ultimi dettagli dell'accordo, come la durata del contratto e la composizione dello staff, dovrebbero essere limati nelle prossime ore.