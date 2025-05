Monaco, Spanoulis: "Fener? Conta come si reagisce"

Nella conferenza stampa della viglia della finale di Eurolega 2025, Vassilis Spanoulis (coach Monaco) ha sottolineato cosa servirà ai suoi per superare il Fenerbahce dopo la vittoria in semi sull'Olympiacos: "È una sensazione bellissima. Abbiamo fatto due grandi semifinali, i tifosi si sono divertiti e questa è la cosa più importante. Momento chiave della stagione? Molti momenti della stagione compongono il tuo gruppo. Grandi vittorie, grandi sconfitte. Conta come si reagisce. Alleno i giocatori con dedizione, con motivazione e questo è un privilegio per ogni allenatore. Jaiteh? Cerco di ottenere il meglio da ogni giocatore. Devono essere sempre pronti. Quando sono arrivato, ho detto loro che tutti sono importanti. Gli allenatori sentono la partita. Non preparo in anticipo chi giocherà molto o poco. Dipende dalla partita. Molte volte mettiamo giocatori che la gente non si aspetta perché lo sentiamo. È un rischio. Io e Jasikevicius coach troppo "onesti"? Amo il basket, è nel mio sangue. E quando ero un giocatore, come Saras, eravamo sempre coinvolti con i nostri compagni di squadra. Stiamo facendo lo stesso ora. Si tratta di evolversi e amare ciò che si fa, di essere onesti con i propri giocatori. Alla fine, l'onestà vince. Non avrei mai pensato che (io e Jasikevicius) saremmo stati qui. Siamo vincenti. Amiamo vincere e competere. Non avrei mai pensato che saremmo stati qui. È un vincitore, un concorrente. Una mente terribile nel basket. Ho grande rispetto e apprezzamento per lui sia come giocatore che come allenatore. È mio amico. Ha delle discipline, la sua filosofia. La sua squadra gioca con il suo sistema, lui gioca per lui. Non è facile arrivare alle Final-Four sei volte e devo congratularmi con lui. Siamo stati fortunati ad essere con Obradovic, uno dei migliori della storia. Di tutti gli allenatori, tu mantieni il migliore e aggiungi la tua personalità. Devi metterci i tuoi pensieri. Nella vita, nel basket, se sei intelligente puoi ottenere molte cose dai migliori. Diallo? Tutto inizia con la sua personalità. Ha una terribile etica del lavoro, è un vincente, un tipo duro, fa tutto ciò che gli chiedi. È lì per te. Mi fido di lui. Lo alleni facilmente. Ha un enorme potenziale e lavora sodo".