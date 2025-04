Varese, GM Sogolow: "Rinnovo di Librizzi? Ne riparleremo"

Intervenuto ieri nella trasmissione "L'Ultima Contesa" di VareseNoi, Zach Sogolow (GM Openjobmetis Varese) ha fatto il punto sul presente e il futuro biancorosso: "Ci siamo ripresi, era molto importante per la classifica e per la mentalità della squadra. Dopo la sconfitta con Cremona erano tutti tristi, frustrati e arrabbiati, ma alla fine la loro risposta durante la settimana ci ha portato un buon clima in spogliatoio e in ufficio l'umore si è alzato molto. È stata una settimana delicata, in cui abbiamo lavorato tutti insieme per cercare di fare tutto in maniera normale e quando siamo partiti per Napoli l’ambiente era giusto. Abbiamo fatto la partita che ci è mancata tutta la stagione, in cui abbiamo eseguito il nostro gameplan per quasi tutta la partita in un modo per cui possiamo essere orgogliosi. Da contratto, se ci salviamo Kastritis rimane con noi: è bravissimo non solo per il modo in cui gestisce le cose sul campo, ma anche fuori. Ha un modo di lavorare molto gentile e serio, ha capito bene la situazione per questa stagione e cosa Varese rappresenta nel mondo del basket. Il lavoro che lui e lo staff hanno fatto sulla squadra in queste settimane è ottimo, e il modo in cui i giocatori ora vogliono lottare per la maglia e per loro stessi è importante. Rinnovo di capitan Librizzi? Ne abbiamo parlato, ma circa tre settimane fa abbiamo deciso insieme che non era il momento di parlarne, perché voleva focalizzarsi sulla lotta salvezza. Lui è fondamentale, è il capitano, è varesino e ha un comportamento perfetto ogni giorno. Il contratto per l’anno prossimo c’è, ma non vogliamo arrivare fino in fondo senza rinnovo. Siamo d’accordo che ne riparleremo".