Reggio Emilia, Smith: "Amiamo passare il tempo in palestra"

Ne Il Resto del Carlino di oggi si trovano le dichiarazioni di Jamar Smith, alla seconda stagione con la Unahotels di coach Priftis. Così la guardia americana, a partire dalle condizioni fisiche al rientro dal problema all'adduttore: "A livello di infortunio mi sento già al 100%, completamente recuperato: non avverto più dolore e sono in buona salute. Devo ritrovare il ritmo partita, ma questo viene solo attraverso il duro lavoro quotidiano in palestra. Nel complesso però, mi sento bene. Sconfitta con Trieste? Non è mai corretto attribuire una sola motivazione a una sconfitta o a una serie di esse. Veniamo da 10 giorni davvero intensi, a Bonn sotto di 16 recuperiamo l'ultimo quarto e vinciamo, a Milano tiriamo per vincere, poi giochiamo gara 2 contro Bonn ed è una battaglia per 40'. Probabilmente abbiamo pagato un po', soprattutto emotivamente. Ma non è una scusa e non deve ricapitare, perché in questa stagione il nostro lavoro prevede di essere performanti due volte a settimana. Credo che questa sia una squadra fatta di giocatori che non vedono l'ora di 'vivere il momento' e di giocare partite da dentro o fuori. Questo anche perché siamo un gruppo che crede l'uno nell'altro e che ama passare del tempo insieme in palestra. Abbiamo una buona chimica che è quello che serve".