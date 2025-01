Venezia, Simms: "Trento ha capitalizzato i nostri errori"

Le parole dell'ala americana, tra la sconfitta a Trento e la trasferta decisiva di EuroCup ad Ankara (29 gennaio, ore 17.30), sono state raccolte dai quotidiani più vicini all'ambiente Reyer Venezia: "Avevamo la partita nelle nostre mani, ma nelle parte finale sono stati commessi errori che ci sono costati la vittoria. Dobbiamo essere migliori di quanto dimostrato contro Trento. Nel finale ci sono stati errori a livello mentale, peccando in concentrazione, la pallacanestro è uno sport veloce per cui non puoi permetterti gli errori che abbiamo commesso noi e Trento ha capitalizzato al massimo i nostri errori che dovremo evitare nelle prossime partite. Ankara? Sarà fondamentale lasciarci alle spalle la partita contro Trento e concentrarci su come vincere in Turchia. Noi lavoriamo su una partita alla volta, dopo aver giocato contro il Turk Telekom ci concentreremo sulla Virtus Bologna".