LBA, squalifiche di un turno per Shengelia, Scafati e Christian

Sono stati emessi i provvedimenti disciplinari FIP relativi alle gare del weekend di pallacanestro italiana. In seguito quelli relativi alla Serie A: "GIVOVA SCAFATI. Squalifica del campo per una gara per invasione del campo di gioco da parte di un individuo isolato che teneva un comportamento offensivo nei confronti del Terzo arbitro; individuo prontamente allontanato per il pronto intervento dell’addetto agli arbitri e degli addetti alla sicurezza [art.29,3A RG rec., art. 24,4 RG]