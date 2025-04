Tortona, Severini: "Alti e bassi? Una delle nostre caratteristiche"

Intervistato da La Tribuna di Treviso come ex della partita (in Veneto nella stagione 2019/20), l'ala della Bertram Yachts Tortona ha parlato del momento stagionale dei Leoni in previsione della trasferta al Palaverde (sabato, ore 19.15): "C'è stato un momento in cui abbiamo vinto 8 gare di fila tra campionato e Coppa, poi purtroppo sono subentrati gli alti e bassi, una delle nostre caratteristiche di quest'anno. Treviso? Sicuramente ci aspetta una partita tosta, poco ma sicuro. La Nutribullet forse non si trova nel suo momento migliore ma resta un'ottima squadra ed è dotata di buonissimi giocatori. Vedo una partita con in palio due punti che anche per noi contano tanto, ci servono per restare attaccati alla speranza di arrivare all'8° posto. Noi non siamo messi benissimo, sappiamo che oggi come oggi saremmo fuori dai playoff: in classifica abbiamo due punti in meno di Venezia, con il doppio confronto sfavorevole: in regular season dovremo arrivare davanti a loro. Abbiamo i mezzi per farcela, dovremmo eliminare quei blackout nei minuti finali, dove forse ci rilassiamo un po' troppo, che ci sono costati qualche sconfitta".