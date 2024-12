LBA Serie A: a Treviso arriva l'Olimpia, imperdibile Trapani-Reggio Emilia

Due anticipi pesanti per la lotta salvezza aprono l’ultima giornata di campionato del 2024. La Vanoli Cremona torna a giocare in casa e lo fa contro il Banco di Sardegna Sassari. Dopo il primo successo stagionale, Napoli Basket non può fallire il prossimo delicato match contro l'Openjobmetis Varese. Domenica poi un test importante per la Bertram Derthona Tortona, che dà il benvenuto alla capolista Dolomiti Energia Trentino: “Abbiamo fatto due buone gare con Venezia e Pistoia - racconta Tommaso Baldasso a SportMediaset. Erano due gare importanti, dovevamo reagire al momento negativo che stavamo avendo. Sarà una partita molto importante, giochiamo contro la prima in classifica che gira alla perfezione per cui dobbiamo cercare di contenere la loro intensità, determina il ritmo della gara. Sarà una partita importante, difficile, però dovremo cercare di dare il meglio dentro le mura di casa. Penso che si possa fare ancora tanto di più”.