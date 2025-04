Virtus, altri due profili seguiti per la prossima stagione

Stando a quanto riportato dal Corriere di Bologna, non ci sarebbero solo Mikael Jantunen e Saliou Niang sul tacciuno della dirigenza bianconera per costruire il roster 2025/26. Il quotidiano cita i nomi di Zachary Seljaas (classe 1997, ala piccola/grande, con Würzburg ha affrontato Tortona nelle top 16 di questa BCL) e Duop Reath (classe 1996, centro australiano con cittadinanza sudsudanese, visto ai Giochi Olimpici di Parigi e nell'Eurolega 2020/21 con la Stella Rossa, oggi ai Rip City Remix in G League).