Scomparsa Kobe Bryant, il medico legale: "Recuperati tutti i nove corpi"

Il medico legale della Contea di Los Angeles Jonathan Lucas ha comunicato questa sera che "i corpi delle nove vittime" dello schianto in elicottero nella località di Calabasas in California in cui ha perso la vita l'ex fuoriclasse dell'Nba Kobe Bryant assieme alla figlia Gianna Maria, "sono stati recuperati". L'intervento è stato reso piuttosto complesso dalla natura particolarmente accidentata del luogo in cui si è consumata la tragedia.