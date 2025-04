Scola: "Si parla troppo di me, Varese è molto più grande di tutti"

Luis Scola è intervenuto prima della conferenza stampa di coach Kastritis: "Dal primo momento in cui sono arrivato qui si è parlato tanto di quello che stiamo cercando di fare e di quali sono i nostri valori. A volte non siamo stati bravi, e non dico che le persone devono essere contente, ma il progetto non ha nulla a che vedere con una singola partita come quella con Cremona. Penso che abbiamo vissuto situazioni peggiori almeno altre tre volte, non è la prima in cui stiamo facendo fatica sportiva», ha detto Scola. «Questo non è un progetto personale. Quello che facciamo è più grande di me e di tutti, la Pallacanestro Varese è molto grande, più del mio nome e di quello di tutti, ha ottant’anni di storia e ne avrà molti altri dopo che tutti noi andremo via. Non voglio sembrare ingrato di fronte a tutto l’affetto ricevuto, è importante per me, ma noi dobbiamo cercare di crescere oltre ogni nome proprio. Il nostro focus oggi è solo sul finire bene la stagione".