Consorzio "Varese nel Cuore": "Pieno sostegno a Luis Scola"

In una nota rilasciata nella serata di ieri e ripresa nell'edizione odierna de La Prealpina, il Consorzio "Varese nel Cuore" (proprietario di una quota di minoranza dell'Openjobmetis) si è così espresso in merito alle recenti contestazioni in casa biancorossa: "Pieno sostegno a Luis Scola: il suo progetto è la via più concreta e valida per mantenere viva la Pall.Varese. La costruzione di una base solida è essenziale: solo investendo nel futuro potremo sperare di vedere tornare la grande la squadra. Le delusioni fanno parte del percorso sportivo, vanno accettate; invitiamo tutti a restare vicini e sostenere la squadra".