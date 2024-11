SCAFATI, SOROKAS E LA SFIDA DA EX A TREVISO: "MI VENGONO I BRIVIDI"

Intervistato da Alberto Mariutto su “Il Gazzettino – Treviso”, Paulius Sorokas ha parlato della sfida da ex a Treviso: “Sicuramente conservo bellissimi ricordi della stagione passata con la maglia di Tvb. Treviso è una città nella quale ho conosciuto molte persone di valore, con le quali ho instaurato delle belle amicizie: molte di loro le sento ancora oggi. Scendere in campo sul parquet del Palaverde sarà particolarmente emozionante. Al solo ricordo del calore del pubblico trevigiano, mi vengono i brividi. Sicuramente è uno dei palazzetti più caldi in cui abbia mai giocato nella mia carriera. Sicuramente quell'anno abbiamo creato un rapporto molto buono tra squadra e tifosi, mi fa grande piacere sentire queste parole. La città di Treviso avrà sempre un posto speciale dentro al mio cuore”.