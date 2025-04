Reggio Emilia, Priftis: "Scafati ha fatto tanti miglioramenti tattici"

Direttamente da Malaga in Campania, Reggio Emilia affronterà la Givova Scafati nel secondo anticipo del 26° turno di LBA (sabato 12, ore 21). Queste le parole, nella conferenza prepartita, di coach Dimitris Priftis: "È ​​una partita che, per differenti ragioni, è molto importante per entrambe le squadre. Ci aspettiamo un incontro molto duro, per noi arriva dopo una settimana difficile che ci ha visto subire una brutta sconfitta a Malaga e affrontare poi un lungo viaggio per arrivare direttamente qui. Credo che sia una partita da preparare più mentalmente che in campo o negli allenamenti. Scafati ha fatto tanti miglioramenti tattici, sia in attacco che in difesa, sono organizzati bene: dovremo essere concentrati e allertati su certe cose che faranno in campo durante la partita".