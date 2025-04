Scafati, Ramondino: "Massimo sforo da parte del gruppo, paghiamo errori rilevanti"

Il coach della Givova analizza il ko con Treviso ringraziando il gruppo per l'impegno messo in campo: "Complimenti a Treviso per il successo, da parte nostra è stata una prestazione tutto sommato soddisfacente. Tutto il gruppo oggi ha prodotto il massimo sforzo, con un impegno tangibile messo sul parquet da parte di ciascuno fino all’ultimo istante. Nel corso della contesa abbiamo perso anche Sakota per infortunio, nonostante ciò ci siamo battuti fino in fondo. Ovviamente, nel produrre il massimo sforzo fisico, abbiamo commesso degli errori rilevanti, con delle sbavature che hanno pesato notevolmente".