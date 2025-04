Scafati, Ramondino: "Congratulazioni a Brescia, commessi troppi errori"

Il coach della Givova espone tutta la sua amarezza per la sconfitta contro Brescia che lascia Scafati in situazione di pericolo. "Congratulazioni a Brescia e a coach Poeta, quest’ultimo è stato un grande giocatore e sarà certamente un grande allenatore. Per quanto riguarda noi, al netto dei meriti dei nostri avversari, abbiamo commesso ancora una volta troppi errori gratuiti, alimentando il gioco offensivo della Germani. Anche oggi, troppo palle perse non forzate nonché tanti tiri sbagliati nel pitturato e dalla distanza che non ci consentono di restare in partita, soprattutto contro compagini di questa caratura. Infine, non avevamo a disposizione Miaschi ed Ulaneo, dunque, con rotazioni così ridotte avremmo avuto di certo la necessità di beneficiare di un contributo più rilevante da parte di ciascuno".