Scafati, la squalifica del PalaMangano si ridue a due turni

Riunitasi quest’oggi a Roma, la Corte Sportiva d’Appello ha ridotto a due le giornate di squalifica del campo di gioco. La società desidera ringraziare i propri legali Giovanni Allegro e Vittorio D’Alessandro per il lavoro espletato. Nel rispetto dei regolamenti il club resta al lavoro per lo svolgimento delle prossime due partite in casa con l’auspicio di creare meno disagi possibili ai tifosi gialloblù, alle squadre ospiti ed alle rispettive tifoserie. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.