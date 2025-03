Scafati, Agostinelli: "La prestazione nel derby con Napoli non ci ha soddisfatto"

Queste le dichiarazioni del direttore sportivo della Givova Scafati, Eugenio Agostinelli, alla vigilia dell’importante sfida: "Ci apprestiamo a disputare un match estremamente delicato in un momento topico della stagione: la prestazione nel derby con Napoli non ci ha soddisfatto, tuttavia la settimana trascorsa è stata molto utile per ritrovare il giusto spirito di squadra e arrivare pronti alla sfida con Varese. Il gruppo è compatto, nei giorni scorsi ho visto i ragazzi massimamente consci di quanto ci giochiamo in questo rush finale: tutti sono sulla stessa lunghezza d’onda, c’è consapevolezza che il cuore e la forza di volontà della squadra saranno ben più determinanti delle performance dei singoli dal punto di vista prettamente tecnico. Affrontiamo, infine, un avversario importante sebbene in crisi di risultati che – proprio per questo motivo – vorrà ritrovare il successo dinnanzi al proprio pubblico in uno scontro diretto destinato a significare tanto per ambedue le compagini: d’altra parte, siamo motivati e determinati a far tutto ciò che serve per conquistare i due punti in palio"