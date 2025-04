Sassari, Sardara: “Lascerò la Dinamo solo se il club sarà al sicuro”

Stefano Sardara, presidente di Sassari, ha parlato del futuro della Dinamo: “La Dinamo non è una cosa facile da gestire, anche economicamente. Il mio lavoro è cambiato, spesso non ci sono, e molte cose richiedono la presenza. Potrei continuare io, come può accadere che un domani non ci sia più, ma una cosa è certa: lascerò solo quando sarò sicuro che la Dinamo abbia un futuro, la Dinamo non rimarrebbe per strada. Quelle di un disimpegno sono voci che lasciano il tempo che trovano. L’entusiasmo non finisce mai, chi ama il basket continua a seguirci e la media è di 3000 spettatori. Gli ultimi successi non hanno riacceso l’entusiasmo, piuttosto consentito di vivere più serenamente. Certo a giugno avremo un grosso problema nel rinnovo delle polizze assicurative, visto l’alto numero di infortunati degli ultimi due anni, ben nove. Così è difficile far quadrare il cerchio”.