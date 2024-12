Sassari, Markovic: "Ogni partita è dura nel campionato italiano"

Nenad Markovic, coach Banco di Sardegna Sassari: "Ogni settimana abbiamo la squadra più in forma, ogni partita è dura nel campionato italiano, non c'è molta sorpresa, il livello è molto alto, ogni sfida è difficile. Partita molto importante, come abbiamo detto prima di Reggio Emilia, dove possiamo andare, dove possiamo migliorare, non voglio dire che se vinciamo andiamo ai playoff o se perdiamo siamo morti. E' un match molto molto importante per il nostro percorso, è una squadra con tanto talento in attacco, ha tanti giocatori che possono fare canestro, giocatori che hanno tanta esperienza, partita molto dura e competitiva. Sarà fondamentale l'approccio, con Reggio abbiamo fatto bene per lunghi tratti, ma anche con dei limiti. Abbiamo avuto l'opportunità di riuscire a lavorare meglio senza partite di coppe, un po' di riposo fisico e mentale, allenandoci molto bene rinfrescando determinate regole, lavorando sui dettagli sul campo, cercando di farci trovare pronti".