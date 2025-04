Sassari, Bulleri: “Pronti a mettere in campo la nostra migliore versione”

La Dinamo si avvicina al match di domenica, in programma alle 11:30 contro la Dolomiti Energia Trentino. Le parole di Massimo Bulleri: "Come sempre ci approcciamo pensando una partita alla volta. Cercheremo di mettere in campo la nostra miglior versione, sotto ogni aspetto: mentale, tecnico e agonistico. Nell’ultimo periodo siamo sempre riusciti a competere fino alla fine, ed è questa la nostra priorità. Giocare ad alto livello, con costanza, aumenta in modo significativo le possibilità di vittoria: siamo focalizzati su questo".