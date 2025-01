Sassari, Bulleri: "Ho chiesto ai ragazzi di essere loro stessi"

Massimo Bulleri, assistant coach Banco di Sardegna Sassari: "Ci aspetta una partita impegnativa sotto il livello fisico e mentale, sarà fondamentale limitare l’impatto dei loro giocatori più talentuosi nell’1vs1 e per questo dovremo essere bravi a controllare l’area sia in attacco che in difesa. Due settimane dispendiose a livello fisico e mentale, la trasferta ti spinge ad uno sforzo emozionale oltre che fisico. Doppiamo pensare con la massima energia e con il massimo approccio positivo a quello che può succedere domenica indipendentemente dalle ultime settimane. La prima cosa che ho chiesto ai ragazzi è di essere loro stessi e di pensare che se siamo in questa situazione la responsabilità è di tutti e con lo stesso senso di responsabilità di tutti possiamo fare una partita positiva domenica che è ciò su cui puntiamo”.