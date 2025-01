Sassari, Bulleri: "Felici di aver regalato una gioia alla nostra gente"

Visibilmente soddisfatto per la vittoria di grande prestigio contro Bologna, Massimo Bulleri ha così analizzato il match: “Prima di tutto voglio spendere due parole per chi c’è stato prima di me, Nenad Markovic con il quale ho condiviso un anno di lavoro e per il quale ho grande stima sia come uomo che come allenatore. Oggi la cosa che più mi fa piacere è aver fatto felice la nostra gente, per varie vicissitudini quest’anno era successo poche volte. Insieme con questa atmosfera raggiungeremo i nostri obiettivi”