Sassari batte Milano, Pozzecco dà la sua carta di credito ai giocatori per festeggiare

09/04/2019

Dopo la vittoria di Sassari contro Milano al Forum di Assago, Gianmarco Pozzecco è rientrato negli spogliatoi urlando di gioia. Un gesto istintivo e liberatorio quello del coach, che poi ha dato il via ai festeggiamenti alla grande, consegnando in premio alla squadra la sua carta di credito personale. "Andate dove volete e festeggiate...", ha detto il tecnico ai giocatori a fine partita. Invito che, stando a La Nuova, i giocatori hanno colto al volo, andando a cena, ma rientrando poi presto per prendere il volo di ritorno.