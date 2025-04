Dame Sarr lascia Barcellona e punta l'America: NBA o NCAA in futuro

Il comunicato del Barcellona: "Dame Sarr non farà parte del roster del Barcellona per il resto della stagione 2024-2025. Il Club e il giocatore hanno raggiunto un accordo reciproco affinché possa concentrarsi sul suo futuro sportivo, con un occhio di riguardo al salto in NBA. Il suo periodo con la squadra del Barcellona è stato un ulteriore esempio del talento che il nostro basket giovanile continua a proiettare sulla scena internazionale". Il giocatore non ha risolto il contratto, ma nulla fa pensare che possa rinnovarlo alla sua scadenza (30 giugno 2025).