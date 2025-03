Come confermato da La Nazione, il rimpasto in casa Pistoia in seguito all'ultimo Consiglio d'Amministrazione non si è completato con le dimissioni del trio di soci Capecchi-Baldassarri-Raso. La sostituzione più "rumorosa" è quella di Ettore Saracca, ex Direttore Generale biancorosso, legato alla presidenza Rowan: al suo posto Marco Sambugaro, fino a ieri "solo" Direttore Sportivo.