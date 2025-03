Trapani, Robinson: "Varese? Forse la partita più dura della stagione"

Il Giornale di Sicilia riporta alcune dichiarazioni di Justin Robinson (playmaker Trapani Shark) relative alla vittoria al supplementare con Varese e al momento della stagione granata: "Contro Varese è stata una partita durissima, forse la più dura della stagione. Abbiamo vissuto un momento difficile, ma siamo una squadra con esperienza e non ci facciamo sorprendere dalle avversità, questo penso si sia visto chiaramente. Sappiamo quanto siano competitive le altre squadre, soprattutto quelle che si trovano nelle zone più difficili della classifica. Cremona l'ultima volta ha dimostrato di poter mettere il bastone tra le ruote a tutte. Trieste in Coppa Italia non ha mollato un centimetro. È anche questo il bello della competizione".