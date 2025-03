Milano, Ricci: "Parigi? Possiamo prendere in mano la stagione"

Intervistato da Tuttosport a poche ore dalla trasferta di Eurolega a Parigi, Giampaolo Ricci (co-capitano EA7 Emporio Armani Milano) ha parlato della stagione delle Scarpette Rosse: "Conta un po' com'è stata costruita la squadra: l'anno scorso eravamo in tanti. E tanti nel mio ruolo, quest'anno mi sento meglio, il ruolo di co-capitano è uno stimolo. Gli alti e bassi li abbiamo vissuti. Ci accendiamo come è successo tre volte a Belgrado, altre ci spegniamo. Ne siamo consapevoli. Ora è il momento di tirare le fila, dobbiamo far vedere dove vogliamo arrivare e stare. Questa partita a Parigi (palla a due alle 20.30) è fondamentale. Possiamo prendere in mano la stagione"