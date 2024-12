Trapani, Repesa: "Scudetto? Ai playoff sarà un'altra storia"

All'interno di una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, coach Jasmin Repesa ha parlato dell'entusiasmo che circonda la sua Trapani: "Con la squadra stiamo sostenendo la loro passione, li rendiamo fieri di essere trapanesi. Sui social, credo Instagram, abbiamo toccato 92.000 like. Vanno meglio gli Shark della Ferragni. I miei giocatori si divertono e fanno divertire. Domenica è stata una gara entusiasmante, anche per merito dei nostri avversari che non hanno mai mollato. Un break dopo l'altro, tante emozioni, poi il nostro allungo decisivo. Siamo felici ma non certo sazi. Scudetto? Le cose vanno costruite passo dopo passo. Fondamenta solide e poi si mette il resto. Il mio presidente è come i tifosi: sogna e fa bene, perché è più giovane di me e ha tanta energia che lo spinge a dare, come proprietario, sempre di più. Gli arrivi di Eboua e Brown lo dimostrano. La classifica? L'impegno di Eurolega cui sono sottoposte Milano e Virtus Bologna è importante e sottrae energie. Non fanno fatica solo loro, guardate il Barcellona che perso con il Saragozza. Quando ci avvicineremo ai playoff sarà un'altra storia, lo so per esperienza. Rimane però un livellamento verso l'alto che sta premiando noi e le altre un po' meno blasonate".