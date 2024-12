Trapani, Repesa: "Brown ed Eboua? Ringraziamo il presidente"

Queste le parole del coach croato in occasione della presentazione di Estra Pistoia-Trapani Shark (stasera, ore 20.45): "Stiamo preparando la partita nel modo giusto, come vogliamo. Abbiamo due nuovi giocatori, Eboua e Brown, ci hanno aiutato per poter giocare 5vs5. Nelle ultime due settimane, adesso tre, abbiamo sofferto tanto. Tanti giocatori sono andati in Nazionale e sfortunatamente sono tornati quasi tutti infortunati. Abbiamo perso il ritmo partita, del giocare 5vs5 perché non ci siamo mai potuti allenare così. Ringraziamo il presidente per questi due interventi. Abbiamo già giocato contro di loro in questa stagione. A Varese abbiamo vinto con un Brown da 31 punti. Arriva da un'ottima scuola, Michigan, sicuramente ci aiuterà ma servirà tempo per inserirlo nel nostro sistema di gioco. Eboua è un giocatore verticale, atletico, giovane che gioca come italiano, un giocatore importante che ci può aiutare sotto i tabelloni. Lo conosciamo perché nell'ultima partita proprio a Trapani ha disputato una buona gara".