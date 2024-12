Reggio porta Faried in Lituania, Priftis: "Sfida cruciale"

Queste le parole di coach Dimitris Priftis alla vigilia: “Ci troviamo di fronte ad una sfida cruciale per determinare il miglior posizionamento possibile nella classifica del nostro gruppo. Ci aspettiamo una partita molto fisica, Rytas gioca duro, soprattutto in casa. Dobbiamo esserne consapevoli ed aspettarci questo tipo di partita, reagendo con energia e fisicità, oltre a mantenere alto il tasso di concentrazione. Penso che due chiavi tecniche possano essere identificate nei rimbalzi d’attacco, caratteristica peculiare dei nostri avversari che dovremo cercare di limitare, e nelle percentuali nel tiro da fuori”. In casa biancorossa è rimasto a Reggio Emilia l’infortunato Jamar Smith, mentre farà il suo ingresso a referto il nuovo arrivo Kenneth Faried.