Reggio Emilia, Priftis: "Vittoria molto preziosa per il nostro cammino"

Dimitris Priftis ha commentato così il successo di Reggio Emilia sul campo di Napoli: “E’ stata una partita molto dura come ci aspettavamo. Veniamo da una settimana complicata con due trasferte non facili, con problemi nell’organico e una guardia in meno e quindi voglio fare le congratulazioni ai miei giocatori perché hanno giocato due partite importanti, la prima perdendo al supplementare in BCL e poi vincendo la partita di questa sera. Una vittoria molto preziosa per il nostro cammino in campionato. Ho grande rispetto per Napoli e sapevo che sarebbe stata una battaglia e così è stata, sapevo che l’organico di questa squadra non rispecchia la classifica anche perché ha giocato tante partite alla pari perdendo per dei dettagli e in questo momento di grossa difficoltà serve grande forza mentale. E’ una città che mi piace molto, un posto vicino alla mia cultura quella greca e faccio un grande in bocca al lupo a tutto il Napoli Basket. Adesso abbiamo una settimana per preparare la partita contro Sassari”.