Reggio Emilia, Priftis: "Veniamo da una brutta sconfitta e siamo arrabbiati"

Dimitris Priftis, coach UNAHOTELS Reggio Emilia: "È la seconda sfida di questo trittico di gare di campionato molto impegnative. Per essere competitivi contro una squadra di livello più alto del nostro dovremo giocare al massimo delle nostre capacità in tutte le fasi del gioco: parlo nello specifico di fisicità, energia, concentrazione. Dovremo attaccare con grande disciplina, stare attenti a non regalare palle perse ed allo stesso tempo fare un grande lavoro a rimbalzo. Veniamo da una brutta sconfitta e siamo arrabbiati, vogliamo riscattarci e per farlo giocare una partita solida, come sempre con grande umiltà, lottando per quaranta minuti insieme alla spinta dei nostri tifosi. Jamar Smith ha ricominciato ad allenarsi con il gruppo e dovremmo riuscire a dargli i primi minuti in campo dopo l’infortunio, anche se è ancora lontano dal top della forma. Abbiamo capitan Michele Vitali che si sta portando dietro qualche acciacco già da diverse settimane, dovremo essere bravi a gestirlo in una fase di calendario così complicata come quella che ci aspetta nelle prossime settimane. Vedere Momo Diouf e Momo Faye, due prodotti del nostro settore giovanile oltre che due grandi amici fuori dal campo, sfidarsi l’uno contro l’altro a questi livelli, ci fa molto piacere e sarà sicuramente un elemento interessante di questa sfida”.